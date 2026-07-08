La domanda

Ho subito un pignoramento presso terzi per omesso pagamento Imu. Non avendo mai ricevuto l'avviso di accertamento presupposto, ho presentato istanza in autotutela al Comune. L'ente ha respinto l'istanza allegando unicamente una cartolina postale con annotazioni a penna delle rispettive date di tentata notifica e successiva "compiuta giacenza" (un mese dopo). Preciso di non aver mai trovato alcun avviso nella cassetta postale. Si chiede se tale cartolina sia sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza o se la notifica dell'atto presupposto sia nulla, invalidando il successivo pignoramento.

f. f. CE