La domanda
Ho subito un pignoramento presso terzi per omesso pagamento Imu. Non avendo mai ricevuto l'avviso di accertamento presupposto, ho presentato istanza in autotutela al Comune. L'ente ha respinto l'istanza allegando unicamente una cartolina postale con annotazioni a penna delle rispettive date di tentata notifica e successiva "compiuta giacenza" (un mese dopo). Preciso di non aver mai trovato alcun avviso nella cassetta postale. Si chiede se tale cartolina sia sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza o se la notifica dell'atto presupposto sia nulla, invalidando il successivo pignoramento.
f. f. CE
La notifica per compiuta giacenza è valida, e si perfeziona dopo 10 giorni dall’immissione nella cassetta postale dell’avviso di giacenza della raccomandata presso l’ufficio postale. La validità è confermata da consolidata giurisprudenza di legittimità. Fra tutte, si veda la recente Cass. civ., Sez. V, Ord., 02/04/2026, n. 8242, che ha precisato quanto segue: «Deve, pertanto, farsi applicazione del costante orientamento di questa Corte, secondo cui in caso come quello di specie - di notifica diretta...