La rilevanza assunta negli ultimi anni dalla cosiddetta creator economy e la specificità dell’attività svolta dagli addetti ai lavori ha comportato una crescente attenzione dell’Amministrazione nei controlli del settore.

Le informazioni acquisibili dall’Amministrazione sono sensibilmente aumentate con il recepimento della direttiva Ue 2021/514 (cosiddetta DAC 7): le piattaforme digitali sono obbligate a trasmettere all’agenzia delle Entrate i dati identificativi e reddituali dei soggetti che superino...