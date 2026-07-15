Ires premiale, i conteggi vanno fatti entro il 31 ottobre 2026 ma la chiusura dei bilanci dell’esercizio 2025 porta le imprese a fare le prime valutazioni e a decidere se spingere per effettuare altri investimenti entro il termine previsto.
L’agevolazione consente di applicare un’aliquota Ires ridotta dal 24% al 20%, premiando le società che scelgono di rafforzare il proprio patrimonio, effettuare investimenti produttivi e mantenere adeguati livelli occupazionali.
Per beneficiare della riduzione d’...