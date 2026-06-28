La compilazione del modello Redditi 2026 per i soggetti Ires può prevedere l’utilizzo del beneficio collegato all’imposta premiale, vale a dire la riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota di cui all’articolo 77 del Tuir.
L’Ires premiale – prevista dall’articolo 1, commi 436-444, della legge 207/2024 e disciplinata nel dettaglio dal decreto ministeriale 8 agosto 2025 – si applica solo in presenza (congiunta) di una considerevole serie di requisiti. In primo luogo:
1) una quota almeno pari...