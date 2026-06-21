Con la recente ordinanza interlocutoria 13696/2026 la Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni unite una questione di particolare importanza: l’esistenza, nell’ordinamento tributario, di un principio generale e immanente di inutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti dall’amministrazione in violazione di diritti fondamentali del contribuente anche prima dell’introduzione dell’articolo 7-quinquies della legge 212/2000 (in vigore dal 18 gennaio 2024).

Il punto centrale è la natura di tale...