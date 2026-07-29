L’agenzia delle Entrate apre il cassetto fiscale potenziato. Con un avviso sul sito nella serata del 28 luglio è parti la sperimentazione del nuovo servizio che permette di consultare, nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale, determinate tipologie di avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale. (si veda Il Sole 24 Ore del 17 luglio 2026)
L’altra novità legata al potenziamento del...