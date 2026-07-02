Con l’informativa portata ieri all’attenzione del Consiglio dei ministri, l’Italia dà avvio, in modo formale, al percorso sull’economia sociale. La scelta dell’informativa rappresenta la strada naturale per un Piano che è un documento programmatico e non un articolato normativo: si sostanzia in una serie di indicazioni che saranno man mano suscettibili di attuazione attraverso i veicoli legislativi ordinari.

Il passaggio segna comunque un cambio di paradigma nel modo in cui il sistema economico italiano...