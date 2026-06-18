La domanda
Sono erede di una persona mancata circa un anno fa. Sto eseguendo a livello materiale (con bonifico) i lasciti a delle onlus che il defunto aveva inserito nel testamento. Mi chiedevo se questi importi possono essere dedotti o detratti nella mia prossima dichiarazione dei redditi.
E. B. -
Le erogazioni liberali disposte da un lascito testamentario potrebbero essere considerate indetraibili/indeducibili se ed in quanto gravano sulla massa ereditaria e non sulle disponibilità economiche dell’erede che vorrebbe beneficiarne. È una evenienza priva di riscontri interpretativi , che tuttavia va verificata alla luce dei principi generali del Tuir, in funzione dei quali le detrazioni/deduzioni spettano, appunto, soltanto al contribuente che sostiene l’onere della spesa. Circostanza quest’...