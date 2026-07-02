La domanda
Un esercente commerciale al quale viene richiesta l’emissione della fattura in luogo del documento commerciale, ha l’obbligo di emettere subito la fattura immediata o può emetterla entro i 12 giorni previsti dalla normativa vigente? In tal caso quale documento dovrà consegnare al cessionario? È sufficiente la ricevuta del pagamento elettronico? Se il pagamento viene effettuato in contanti?
M. A. - Otranto
Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del Dlgs 127/2015, il documento commerciale deve essere emesso «non oltre il momento dell’ultimazione della prestazione». È fatto salvo, tuttavia, a richiesta del cliente, l’emissione della fattura non oltre il momento di ultimazione dell’operazione. In tal caso, la fattura segue termini e modalità previsti dall’articolo 21, comma 4 del Dpr 633 del 1972; nello specifico, essa va emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Nel caso di specie, dunque...