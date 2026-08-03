La domanda

Un contribuente con partita Iva forfettaria impartisce lezioni di italiano tramite il sito americano Preply Marketplace ove vi è interazione diretta tra docente e studente. Come da indicazioni fornite dalla piattaforma Preply non è considerato un «fornitore presunto» poiché le lezioni on line dal vivo non sono classificate come servizi digitali. Si chiede il trattamento Iva da applicare alle fatture emesse a studenti UE ed ExtraUe e a quelle ricevute per le commissioni dalla piattaforma.

R. P. - Venezia