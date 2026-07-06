Nel concordato semplificato, l’assunzione di obbligazioni di garanzia (per crediti anteriori alla procedura) può escludere l’operatività, ove il garante sia socio illimitatamente responsabile, dell’effetto esdebitatorio conseguente all’omologazione?
I giudici di merito si confrontano da tempo sul rinvio operato dall’articolo 25 sexies, comma 8 - in merito al concordato semplificato - all’articolo 117 del Codice della crisi, se includa l’effetto esdebitatorio del comma 2 o se il rinvio vada interpretato...