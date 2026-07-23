Nel caso di specie il diritto alla detrazione si divide in parti uguali tra coniugi e figli che hanno la diretta disponibilità del bene e vivono nell’abitazione e non compete esclusivamente al coniuge che ha il diritto di abitazione sulla stessa abitazione. Come e anche precisato nella circolare 17/E del 2023 in caso di decesso del soggetto che ha sostenuto le spese, il diritto alla detrazione, per le quote residue compete agli eredi che hanno la disponibilità diretta del bene (cioè l’immobile è ...

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