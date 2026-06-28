La fusione societaria non permette di aggirare le regole della par condicio creditorum quando è intervenuta una dichiarazione di fallimento.

E pertanto se nei confronti dell’impresa fallita una società incorporante vanta un credito e ha incorporato una società che ha un debito nei confronti della stessa impresa fallita, la società incorporante non può compensare, rispetto al fallimento, il proprio credito con il debito così acquisito a seguito della fusione, se l’operazione è avvenuta nell’anno anteriore...