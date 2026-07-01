Da alcune settimane circola, in una parte del mercato della logistica, una lettura della Nuova Transizione 5.0 che va corretta. Secondo questa interpretazione, un bene strumentale interconnesso tramite un software fruito in modalità SaaS sarebbe automaticamente escluso dall’agevolazione. La tesi va oltre la semplice esclusione del canone dal computo del progetto: sostiene che l’impiego stesso del SaaS faccia decadere il requisito di interconnessione del bene materiale. L’impresa acquista un carrello...
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