La domanda

Una società che ha aderito al Cpb per le annualità 2024/2025, consegue nel 2024 una perdita "ordinaria", (effettiva) non articolo 16., Dlgs 13/2024, pertanto paga le imposte sul reddito concordato. È corretto che la perdita effettiva conseguita nel 2024, sia da considerarsi solo civilisticamente rilevante e mai recuperabile fiscalmente anche nelle annualità successive che non saranno coperte da concordato?

M. B. - Ferrara