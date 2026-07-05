Tra le possibili soluzioni di un progetto di passaggio generazionale c’è l’ipotesi di cessione dell’attività a soggetti terzi. L’operazione può coinvolgere operatori industriali, investitori finanziari o fondi di private equity e prevedere o meno la permanenza dell’imprenditore o di alcuni familiari nella gestione, al fine di garantire continuità e trasferimento delle competenze. Tuttavia, la vendita non dovrebbe essere un evento isolato ma costituire l’esito di un percorso di preparazione che tocca...
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