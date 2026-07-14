La domanda

Una società italiana operante nel settore edile ha un rappresentante fiscale in Svizzera e in Francia che utilizza per fatturare con partita Iva estera a clienti Iva (B2B) svizzeri e francesi per lavori di ristrutturazione su immobili ubicati all’estero. Per assolvere agli adempimenti fiscali esteri la società italiana emette fattura a se stessa con indicazione della partita Iva estera. Va emessa fattura elettronica? Vanno compilati i modelli Intra per le cessioni comunitarie?

R. V. - Padova