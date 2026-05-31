Nel conferimento di partecipazioni, il valore economico e il costo fiscale costituiscono due leve da manovrare con attenzione, poiché si tratta di parametri al presidio di ambiti diversi: il primo è funzionale a preservare la posizione del socio in termini di diritti patrimoniali e amministrativi (diritti di voto, diritto agli utili, eccetera), mentre il costo fiscale della partecipazione conferita assume rilievo nella configurazione tributaria dell’operazione, soprattutto laddove il conferente intende...
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