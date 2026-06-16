La domanda
Ho venduto una casa proveniente dalla fusione di due precedenti immobili su cui ho effettuato lavori su i due diversi subalterni e successivamente, con Scia di fusione, ho accatastato e ricevuto un nuovo subalterno. Avendo venduto la casa con il nuovo subalterno senza specificare nulla in atto nel merito delle detrazioni vorrei sapere se il compratore può dedurle e come deve indicarle atteso che i vecchi subalterni non compaiono nelle sue dichiarazioni fiscali precedenti. O se invece restano a me con i vecchi sub. Grazie
t. z. BR
In assenza di accordi diversi specificati nell’atto di compravendita, le quote residue delle detrazioni fiscali per ristrutturazione si trasferiscono automaticamente all’acquirente come previsto dall’articolo 16 bis, comma 6 del Dpr 917/1986. Le detrazioni, infatti, seguono per legge l’immobile e non il soggetto che ha sostenuto la spesa originaria. Di conseguenza, il venditore perde il diritto a detrarre le quote residue. La detrazione, per tali quote si trasferisce interamente al compratore. In...