La domanda

Ho venduto una casa proveniente dalla fusione di due precedenti immobili su cui ho effettuato lavori su i due diversi subalterni e successivamente, con Scia di fusione, ho accatastato e ricevuto un nuovo subalterno. Avendo venduto la casa con il nuovo subalterno senza specificare nulla in atto nel merito delle detrazioni vorrei sapere se il compratore può dedurle e come deve indicarle atteso che i vecchi subalterni non compaiono nelle sue dichiarazioni fiscali precedenti. O se invece restano a me con i vecchi sub. Grazie

t. z. BR