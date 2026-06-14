Con l’introduzione dell’articolo 2-bis, la legge di conversione del decreto fiscale (Dl 38/2026) ha reso pienamente applicabile il credito d’imposta ex articolo 4 del Dl 457/1997, pari al 100% dell’Irpef, in relazione ai marittimi residenti in Italia imbarcati su navi Ue/See annotate nell’elenco di cui all’articolo 6-ter del medesimo Dl, uniformandone il trattamento a quanto previsto per i marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana iscritte nel Registro internazionale.
La modifica, da ...