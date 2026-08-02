Per fiere, esposizioni campionatura commerciale e servizi che prevedono un’uscita temporanea di beni e prodotti verso un Paese terzo, dal 1° giugno 2026 il carnet Ata è entrato nella sua fase digitale: un periodo di transizione caratterizzato dalla sostituzione progressiva del tradizionale carnet cartaceo con quello elettronico, così da ridurre gli oneri amministrativi e incrementare la tracciabilità delle movimentazioni e la rapidità degli scambi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nelle ...

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