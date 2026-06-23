L’integrazione del modello 730 non sempre determina effetti favorevoli per il contribuente: in alcune circostanze, infatti, la modifica della dichiarazione comporta un maggior debito d’imposta o un minor credito, mentre in altre può rendersi necessario procedere all’annullamento della stessa. Si tratta di fattispecie che richiedono particolare attenzione per le conseguenze che producono sia sul piano sostanziale sia su quello sanzionatorio.

Dopo aver analizzato le casistiche di rettifica del 730, in cui gli errori sul contenuto della dichiarazione sono sostanzialmente riconducibili al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, e le casistiche di integrazione dello stesso modello, laddove la variazione sia imputabile all’erronea fornitura dei dati da parte del dichiarante e porti ad un risultato ad esso favorevole, è possibile esaminare le fattispecie in cui l’integrazione risulta a sfavore del contribuente o il 730 venga, addirittura...