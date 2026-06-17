Il diritto al riporto delle perdite pregresse e degli altri attributi fiscali riportabili a nuovo (eccedenze di interessi passivi netti e di Ace) - tradizionalmente subordinato ai test di vitalità e patrimonio netto in caso di trasferimenti di controllo con mutamento dell’attività o di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali - continua a essere esercitabile per superare questi limiti quando il contribuente dimostri, tramite interpello disapplicativo, l’assenza di indebite compensazioni intersoggettive...

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