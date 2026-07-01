La conversione del decreto legge n. 38 in legge di conversione 88/2026 ha opportunamente corretto l’impostazione, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, che ancorava in via esclusiva la base imponibile delle permute al criterio del costo. Tale impostazione risultava difficilmente conciliabile con il principio generale dell’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE e con la giurisprudenza unionale.
L’articolo 73 individua la base imponibile in “tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da...