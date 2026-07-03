Nelle azioni di responsabilità delle procedure concorsuali il curatore non può limitarsi a contestare l’assenza delle scritture contabili per addebitare ad amministratori e sindaci un danno pari alla differenza tra attivo e passivo della liquidazione giudiziale.

È questo l’orientamento a cui aderisce una recente e assai ben motivata pronuncia del Tribunale di Napoli (sentenza 7327 del 5 maggio 2026), che ripercorre i principi regolatori della materia e indica in modo puntuale gli oneri probatori che...