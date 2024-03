Operazioni “tendenti all’export”, le fatture sono esenti da bollo

Le fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo anche se non imponibili ai fini Iva. Questo in sintesi quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate con la risposta n. 45 del 19 febbraio scorso, avente come “protagonista” una società proprietaria dell’impianto di rifornimento situato in un porto, che chiedeva se la vendita di carburante destinato ad imbarcazioni assimilabili alle navi militari potesse fruire di tale esenzione.