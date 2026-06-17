La domanda

Una società di organizzazione di eventi, per conto degli sposi, organizza il pranzo con gli invitati presso noti ristoranti del luogo e fattura tutto il servizio, con Iva al 10% (compreso la preparazione e somministrazione di pasti, camerieri eccetera) direttamente agli sposi, di contro, riceve dal ristorante la fattura con Iva al 10% per l’evento (pasti e servizio), è corretto applicare l’aliquota Iva del 10% sia per la fattura ricevuta che per quella emessa?

A. P. - Avellino