La domanda
Una società di organizzazione di eventi, per conto degli sposi, organizza il pranzo con gli invitati presso noti ristoranti del luogo e fattura tutto il servizio, con Iva al 10% (compreso la preparazione e somministrazione di pasti, camerieri eccetera) direttamente agli sposi, di contro, riceve dal ristorante la fattura con Iva al 10% per l’evento (pasti e servizio), è corretto applicare l’aliquota Iva del 10% sia per la fattura ricevuta che per quella emessa?
A. P. - Avellino
Nel caso descritto, si ritiene corretta l’aliquota del 10%, per la fattura ricevuta e per quella emessa, alle seguenti condizioni. La somministrazione di alimenti e bevande rientra tra le prestazioni di servizi soggette ad aliquota Iva ridotta del 10% ai sensi del numero 121 della tabella A, parte III, allegata al decreto Iva. Non vi sono dubbi che il ristorante presta un servizio di somministrazione in occasione del pranzo di nozze e, quindi, può legittimamente applicare l'aliquota Iva del 10% sull...