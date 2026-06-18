Le verifiche telematiche sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973, nella versione ampliata dal 2026 sui dipendenti e sui professionisti, sono ormai operative, in parte, dal 1° gennaio e, in parte, dal 15 giugno 2026. Il Ministero della giustizia, dopo la circolare 17 marzo 2026, ha pubblicato la circolare 26 maggio 2026 con la quale ha evidenziato che la consultazione sul portale www.acquistinretepa.it deve...

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