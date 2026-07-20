La domanda
Per il calcolo dell’aliquota tassazione separata si considerano i redditi complessivi del biennio anteriore. Se ci sono annualità con adesione al concordato preventivo biennale, sono propenso ad utilizzare il reddito effettivo e non il concordato. È corretto?
C. A. - Treviso
Si conferma la coerenza dell’impostazione anticipata nel quesito. L’articolo 19 del Dlgs 13/2024 dispone, infatti, che nel periodo di vigenza del concordato preventivo biennale, non rilevano gli eventuali maggiori o minori redditi “effettivi” (anche in ipotesi di perdita) e non potranno influire sul quantum della pretesa tributaria preventivamente stabilito. Più significativamente, il successivo articolo 35 al comma 2 stabilisce che «….quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento...