La domanda
Un contribuente che ha omesso la presentazione della dichiarazione per il 2021, in sede di contraddittorio produce fatture emesse in regime forfettario (senza Iva e senza ritenuta), chiedendo la rideterminazione del reddito in tale regime e, di conseguenza, l’esclusione dell’Iva. In assenza della dichiarazione e di una verifica preventiva dei requisiti di accesso e permanenza nel regime, il solo comportamento concludente è sufficiente per riconoscere il regime forfettario? Oppure trovano applicazione principi per esempio sanciti da giurisprudenza o Cassazione, secondo cui il comportamento concludente non può sostituire la dichiarazione necessaria per fruire di un regime agevolato subordinato alla verifica di specifici requisiti?
E. E. - Bologna
Nel caso descritto, il solo comportamento concludente non è sufficiente per riconoscere il regime forfettario al contribuente che ha omesso la presentazione della dichiarazione per il 2021. Secondo, infatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il comportamento concludente non può sostituire la dichiarazione necessaria per fruire di un regime agevolato subordinato alla verifica di specifici requisiti (da ultimo, Corte di cassazione, sentenza n. 28245/2025). In particolare...