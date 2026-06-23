La domanda

Un contribuente che ha omesso la presentazione della dichiarazione per il 2021, in sede di contraddittorio produce fatture emesse in regime forfettario (senza Iva e senza ritenuta), chiedendo la rideterminazione del reddito in tale regime e, di conseguenza, l’esclusione dell’Iva. In assenza della dichiarazione e di una verifica preventiva dei requisiti di accesso e permanenza nel regime, il solo comportamento concludente è sufficiente per riconoscere il regime forfettario? Oppure trovano applicazione principi per esempio sanciti da giurisprudenza o Cassazione, secondo cui il comportamento concludente non può sostituire la dichiarazione necessaria per fruire di un regime agevolato subordinato alla verifica di specifici requisiti?

E. E. - Bologna