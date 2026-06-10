La domanda

La società Alfa Srl ha un capitale sociale pari a 10mila euro, interamente versato e attualmente detenuto dalle seguenti persone fisiche: Rossi (45%), Verdi (45%) e Bianchi (10%). La società opera nel settore della consulenza direzionale e della formazione aziendale. I soci intendono attuare una riorganizzazione societaria mediante la costituzione di tre distinte società holding (nella forma di Srl ), nelle quali ciascun socio conferirà la propria quota di partecipazione detenuta in Alfa (ad esempio, Rossi conferirà il proprio 45% nella neonata Rossi Srl). Qualora, le rispettive società holding decidessero di cedere a terzi le partecipazioni in Alfa, tali plusvalenze potrebbero beneficiare del regime di esenzione Pex ex articolo 87 del Tuir? In caso affermativo dopo quanto tempo sarebbe possibile effettuare la cessione 12 o 60 mesi?

A. R. - Pisa