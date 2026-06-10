La domanda
La società Alfa Srl ha un capitale sociale pari a 10mila euro, interamente versato e attualmente detenuto dalle seguenti persone fisiche: Rossi (45%), Verdi (45%) e Bianchi (10%). La società opera nel settore della consulenza direzionale e della formazione aziendale. I soci intendono attuare una riorganizzazione societaria mediante la costituzione di tre distinte società holding (nella forma di Srl ), nelle quali ciascun socio conferirà la propria quota di partecipazione detenuta in Alfa (ad esempio, Rossi conferirà il proprio 45% nella neonata Rossi Srl). Qualora, le rispettive società holding decidessero di cedere a terzi le partecipazioni in Alfa, tali plusvalenze potrebbero beneficiare del regime di esenzione Pex ex articolo 87 del Tuir? In caso affermativo dopo quanto tempo sarebbe possibile effettuare la cessione 12 o 60 mesi?
A. R. - Pisa
Le plusvalenze realizzate dalle holding sulla cessione delle partecipazioni in Alfa Srl possono beneficiare del regime di participation exemption (esenzione del 95%) ex articolo 87 Tuir, a condizione che al momento della cessione risultino integrati i requisiti di legge: iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie (articolo 87, comma 1, lett. b), residenza non privilegiata della partecipata (lettera c), esercizio di impresa commerciale ex articolo 55 Tuir (lettera d) e il requisito temporale di...