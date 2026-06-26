La domanda

Una persona fisica aveva un immobile C/1 pervenuto in successione (valore dichiarato per 873.729,00) che circa tre anni fa è stato distrutto da un incendio e successivamente demolito. A maggio 2026 è stata variata la riclassificazione catastale, su richiesta di parte acquirente, ed attualmente risulta nel catasto terreni come "Area edificabile". Il prezzo di vendita è pari a 1.600.000 con una plusvalenza di 726.271; nella dichiarazione del prossimo anno la plusvalenza verrà indicata nel quadro RM, rigo 2, con pagamento dell’acconto del 20% e la restante parte a tassazione separata. Sono corretti il calcolo della plusvalenza e il metodo di tassazione?

M. B. - Roma