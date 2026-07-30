La domanda
Si chiede se la normativa Iva per la quale è possibile raggruppare per totali e tipo (TD 17,18,19) la registrazione delle fatture estere di importo singolo non superiore a 300 euro è ancora valida (e quindi non si procede a una singola autofattura) , in quanto ci si trova a fare delle autofatture con centinaia di fatture di importo singolo inferiore a tale soglia.
A. B. - Verona
Il Dpr 695/1996, recante le norme per la semplificazione delle scritture contabili, all’articolo 6, rubricato «Adempimenti in materia di Iva», offre la possibilità, con riferimento alle fatture di acquisto di importo inferiore a 300 euro, di annotare un documento riepilogativo nel quale indicare «i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota», in luogo della registrazione...