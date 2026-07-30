La domanda

Si chiede se la normativa Iva per la quale è possibile raggruppare per totali e tipo (TD 17,18,19) la registrazione delle fatture estere di importo singolo non superiore a 300 euro è ancora valida (e quindi non si procede a una singola autofattura) , in quanto ci si trova a fare delle autofatture con centinaia di fatture di importo singolo inferiore a tale soglia.

A. B. - Verona