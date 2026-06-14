Il principio della preclusione per coesistenza non opera solo per i singoli marchi ma anche per le “famiglie di marchi” o “marchi seriali”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12783, del 5 maggio 2026 che ha esteso il raggio d’azione del principio elaborato per la prima volta dalla Corte di Giustizia Ue nel caso “Budweiser” (decisione del 22 settembre 2011).
La preclusione per coesistenza
La preclusione per coesistenza prevede che il titolare di un marchio anteriore non possa ottenere l’annullamento di un ...