La domanda
A maggio 2025 il socio di una società in nome collettivo recede dalla stessa. Il socio superstite decide, nell’ambito dello stesso atto notarile, di non ricostituire la pluralità dei soci e di continuare l’attività (previa assegnazione dell’azienda). Si chiede se il modello Redditi SP da utilizzare nel 2026 (per l’anno di imposta 2025) è quello dell’anno 2025 o si deve utilizzare il modello Redditi SP 2026?
C. D. - Ragusa
La circolare 54/E/2002 dell’agenzia delle Entrate ha chiarito che lo scioglimento della società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non dia luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell’attività d’impresa a condizione che il socio superstite continui l’attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni. Il socio superstite, proseguendo l’attività commerciale in qualità di imprenditore individuale...