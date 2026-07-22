Il cosiddetto sistema del “prezzo-valore”, introdotto dall’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rappresenta una delle più significative applicazioni in materia di tassazione degli atti traslativi immobiliari. Questa normativa consente, in presenza di determinati requisiti, di determinare la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non sul corrispettivo pattuito tra le parti, bensì sul valore catastale dell’immobile, ottenuto moltiplicando la rendita...
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