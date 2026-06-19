La domanda
Un azienda in regime di contabilità semplificata per registrazione utilizza un pos estero e non ha mai fatto le autofatture TD17 con codice N4 per le commissioni. In caso di controllo, oltre alla sanzione di 2 euro per ogni fattura dovrà pagare anche la sanzione dal 5%/al 10% dell'imponibile con un minimo di 300 euro per mancata registrazione del reverse charge?
G. Z. - Brescia
Nel caso descritto, si ritiene applicabile solo la sanzione due euro per ciascuna fattura, con il limite massimo di 400 euro mensili, per l'omessa trasmissione delle autofatture al sistema di interscambio. Il cessionario o committente che omette, in tutto o in parte, gli adempimenti connessi il regime dell'inversione contabile è punito con la sanzione fissa da 500 euro a 20.000 euro. Se l’operazione non risulta annotata in contabilità, ai fini delle imposte dirette o Iva, si applica la sanzione dal...