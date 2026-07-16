Con l’ordinanza n. 21061 del 21 giugno 2026 la Corte di cassazione è tornata ad occuparsi della responsabilità professionale del dottore commercialista. La decisione affronta una questione di particolare rilievo, concernente l’estensione degli obblighi di verifica gravanti sul consulente fiscale nell’esecuzione dell’incarico professionale e i conseguenti riflessi sul piano della responsabilità contrattuale.

Il caso

La pronuncia in commento si inserisce in un orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in tempi recenti, ha dedicato particolare attenzione agli obblighi professionali gravanti sul dottore commercialista. In tale contesto basta richiamare, a titolo esemplificativo, la recente ordinanza n. 5638 del 12 marzo 2026, che si occupava di temi analoghi e aveva già suscitato diverse, e diffuse, perplessità.

L’ordinanza in esame trae origine dall’azione risarcitoria promossa da un notaio nei confronti...

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