La domanda

Ho acquistato prima casa pagando l’Iva al costruttore al 4% per 7.600 euro. Ho venduto l’immobile riacquistandone un altro entro l’anno e sul quale era dovuta imposta di registro per 2.630 euro. Il notaio ha utilizzato parte dell’Iva pagata sulla prima casa per compensare interamente le imposte di registro per 2.630 euro. Cosa accade all’Iva residua pagata al primo acquisto? Posso recuperarla in dichiarazione dei redditi?F. B. - Taranto