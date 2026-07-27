La domanda
Ho acquistato prima casa pagando l’Iva al costruttore al 4% per 7.600 euro. Ho venduto l’immobile riacquistandone un altro entro l’anno e sul quale era dovuta imposta di registro per 2.630 euro. Il notaio ha utilizzato parte dell’Iva pagata sulla prima casa per compensare interamente le imposte di registro per 2.630 euro. Cosa accade all’Iva residua pagata al primo acquisto? Posso recuperarla in dichiarazione dei redditi?F. B. - Taranto
Ai sensi dell’articolo 7 della legge 448/1998, in caso di vendita dell’abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" e successivo riacquisto di una nuova prima casa entro un anno dall’alienazione, spetta un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva versata in relazione al precedente acquisto agevolato. Tale credito, tuttavia, non può in ogni caso essere superiore all’imposta dovuta per il nuovo acquisto agevolato. Pertanto nell’ipotesi in cui quanto versato nella prima vendita...