La Cgt di Milano, con sentenza n. 1434/2026 depositata il 9 aprile 2026, ha respinto il ricorso di una società che chiedeva il rimborso di oltre 1,3 milioni di euro di Ires, invocando l’applicazione del regime Pex a una plusvalenza realizzata nel 2022 su una partecipata in liquidazione.
Il caso prende le mosse da una partecipazione totalitaria, detenuta dal 2007 in una società di diritto cinese, poi cancellata a seguito di procedura liquidatoria. La distribuzione del residuo attivo ha generato una...