Rimborso Iva su beni di terzi, lo stop viola il principio di neutralità

Il diniego del rimborso del credito Iva generato per investimenti su beni di terzi viola il principio di neutralità e, pertanto, al contribuente non può essere opposta un’interpretazione meramente formale della normativa domestica, in violazione degli inderogabili principi unionali in materia Iva. A stabilirlo la Cgt Cagliari con la sentenza 302/3/2024.

La pronuncia trae origine da un diniego alla richiesta di un rimborso Iva da parte di una società operante nel settore energetico, relativo all’acquisto...