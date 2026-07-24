La domanda
Un contribuente ha presentato domanda di adesione alla rottamazione quinquies, comprendendovi anche cartelle sulle quali aveva già in essere un piano di rateizzazione. Tuttavia ha continuato a pagare le rate in scadenza da gennaio a maggio 2026; adesso ha ricevuto la comunicazione con le somme da pagare. Considerando che le rateizzazioni inserite nella richiesta di adesione si intendono revocate con il ricevimento dell'importo delle somme da pagare. Quale dovrebbe essere il comportamento del contribuente: pagare le somme comunicate da AdER ed alla fine chiede il rimborso delle rate pagate in eccesso?
P. A. - Viterbo
Nel caso descritto, la situazione presenta alcune complessità che meritano un’analisi attenta alla luce della normativa applicabile e delle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate-Riscossione. Ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 199/2025 (legge di Bilancio per il 2026), le rateazioni in essere alla data di presentazione della domanda di rottamazione-quinquies restano «sospese fino al 31 luglio 2026», limitatamente ai carichi inclusi nella domanda di adesione. Pertanto, i pagamenti...