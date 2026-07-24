La domanda

Un contribuente ha presentato domanda di adesione alla rottamazione quinquies, comprendendovi anche cartelle sulle quali aveva già in essere un piano di rateizzazione. Tuttavia ha continuato a pagare le rate in scadenza da gennaio a maggio 2026; adesso ha ricevuto la comunicazione con le somme da pagare. Considerando che le rateizzazioni inserite nella richiesta di adesione si intendono revocate con il ricevimento dell'importo delle somme da pagare. Quale dovrebbe essere il comportamento del contribuente: pagare le somme comunicate da AdER ed alla fine chiede il rimborso delle rate pagate in eccesso?

P. A. - Viterbo