Sentenza oggetto di revocazione senza sospensione da tregua fiscale di Laura Ambrosi









La sentenza impugnabile solo per revocazione non può beneficiare della sospensione del giudizio per la valutazione dell’adesione alla definizione agevolata. Così la Cassazione con l’ordinanza n. 19454 su una vicenda che tra origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento annullato in entrambi i gradi di merito.

L’ufficio ricorreva in Cassazione che rinviava al giudice di secondo grado. I contribuenti, rilevando un errore nel contenuto della sentenza...