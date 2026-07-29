La domanda

Una società con codice Ateco 49.32.02 svolge attività di servizio navetta per il trasporto di persone (equipaggi e passeggeri) esclusivamente all’interno del sedime portuale (area demaniale marittima), operando in forza di regolare autorizzazione rilasciata dall’Autorità marittima ai sensi dell’articolo 68 del Codice della navigazione. Le prestazioni vengono rese sulla base di contratti d’appalto stipulati con agenzie marittime e aziende portuali. Si chiede di sapere se tali prestazioni di trasporto di persone interamente eseguite all’interno dell’area portuale possano beneficiare del regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Dpr 633/1972 (in particolare il n. 6, quali servizi connessi al movimento di beni o mezzi di trasporto). In caso negativo, si chiede conferma se l’aliquota applicabile sia quella ridotta al 10% ai sensi del n. 127-novies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, oppure quella ordinaria.

G. D. - Milano