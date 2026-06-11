Un contribuente ha versato nel 2024 un acconto per l’acquisto di un immobile agevolato con Sismabonus acquisti, a seguito della stipula e registrazione di un contratto preliminare. Il rogito definitivo è stato stipulato nel 2025. Si chiede se il contribuente possa beneficiare della detrazione prevista nella misura vigente nel 2024 (aliquota 85%) con riferimento agli acconti corrisposti nel 2024, nonostante il trasferimento definitivo dell’immobile sia avvenuto nel 2025. C. M. - Milano

La risposta è affermativa. È possibile beneficiare della detrazione del Sismabonus acquisti con l'aliquota dell’85% in riferimento agli acconti effettivamente corrisposti nel 2024, a condizione che il contratto preliminare sia stato regolarmente registrato e che i lavori strutturali del fabbricato siano stati ultimati. In sostanza, gli acconti versati dalle persone fisiche prima del 1° gennaio 2025 con preliminare di acquisto registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi...