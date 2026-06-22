La domanda

Sto valutando di acquistare un immobile da una società che ha intenzione di radere al suolo una vecchia casa colonica e ricostruire una palazzina nuova con pari volumetria suddivisa in alcuni appartamenti nel Comune di Reggio Emilia, dove io e la mia famiglia siamo residenti. Io possiedo già un immobile intestato come prima casa e vorrei intestare questo appartamento a mia figlia da poco maggiorenne, valutando di darlo eventualmente in locazione fino a quando ci andrà lei ad abitare. Pensando di mantenere l’usufrutto vitalizio per il sottoscritto e la nuda proprietà per mia figlia, lei può usufruire dell’Iva agevolata prima casa al 4%? Il sismabonus come verrebbe applicato?

M. C. - Reggio Emilia