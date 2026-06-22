La domanda
Sto valutando di acquistare un immobile da una società che ha intenzione di radere al suolo una vecchia casa colonica e ricostruire una palazzina nuova con pari volumetria suddivisa in alcuni appartamenti nel Comune di Reggio Emilia, dove io e la mia famiglia siamo residenti. Io possiedo già un immobile intestato come prima casa e vorrei intestare questo appartamento a mia figlia da poco maggiorenne, valutando di darlo eventualmente in locazione fino a quando ci andrà lei ad abitare. Pensando di mantenere l’usufrutto vitalizio per il sottoscritto e la nuda proprietà per mia figlia, lei può usufruire dell’Iva agevolata prima casa al 4%? Il sismabonus come verrebbe applicato?
M. C. - Reggio Emilia
Nel caso di specie si rende applicabile l’aliquota Iva del 4% solo per l’acquisto della nuda proprietà intestata alla figlia (per la quota usufrutto intestato al padre l’aliquota è quella del 10%), mentre il sisambonus acquisti si applica in favore sia della quota usufrutto che della quota nuda proprietà. Per applicare l’Iva al 4% e le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, è necessario che il futuro acquirente non possieda altre abitazioni nello stesso comune e che l’acquirente abbia...