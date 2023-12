Società a ristretta base, presunzione di utili distribuiti e onere della prova

La presunzione di distribuzione di utili nelle società a ristretta base partecipativa è destinata a trovare solida opposizione nell’articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992, sine dubio la disposizione normativa maggiormente al centro del dibattito tra gli addetti ai lavori, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 130/2022. Una netta presa di posizione è stata presa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano, con la sentenza n. 2969 del 24 agosto 2023, da cui è dato evincere una dettagliata disamina della portata innovativa introdotta dalla richiamata novella legislativa in materia di onus probandi nel processo tributario, proprio in rapporto alla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati nei confronti dei soci della società a ristretta base sociale.