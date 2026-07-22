Vorrei sapere se un contratto «Contract of employment for international staff» (categoria contracted) nell’ambito di una missione Csdp/Pesc dell’Unione Europea sia esente da Irpef. In particolare, vorrei comprendere se l’articolo 12 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione Europea — relativo ai funzionari e agli altri "servants" — si applica anche al personale contracted delle missioni Csdp. L. S. - Firenze

L'articolo 12 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea regolamenta il regime fiscale degli stipendi e salari circoscrivendolo ai versamenti effettuati a favore dei propri funzionari e agenti, ossia a coloro che hanno un rapporto lavorativo diretto con la predetta istituzione e sono assoggettati al relativo statuto. Il personale contrattualizzato nell’ambito di una missione Csdp/Pesc (strumenti operativi con cui l’Unione Europea interviene direttamente nelle crisi internazionali...