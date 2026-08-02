Doppio binario per la durata della somministrazione a termine, con limiti massimi differenziati in base al rapporto del lavoratore con l’agenzia per il lavoro. Li ha stabiliti la legge 112/2026, di conversione del Dl Lavoro (62/2026), in vigore dal 28 giugno.
Introducendo l’articolo 16 quinquies nel Dl 62/2026, la legge ha introdotto una regolamentazione organica della durata delle missioni a termine svolte presso lo stesso utilizzatore dai lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per...