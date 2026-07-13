La domanda
In caso di adesione al regime forfettario ex articolo 86 da parte di un’associazione di promozione sociale (Aps), quale natura Iva si indica nelle fatture? Qual è il riferimento di legge da indicare?
E. B. - Chieti
Le Aps con ricavi commerciali non superiori agli 85mila euro possono applicare il regime forfettario di cui all’articolo 86 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Ai fini Iva, le Aps che optano per tale regime forfettario sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura; tuttavia, come specificato anche dall’agenzia delle Entrate nella...